حينما يتخلى الإعلامي عن رسالته - صادق إطيمش

2020/05/02 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صادق_إطيمش مقابلة الشرقية مع رائد فهمي نموذجاًفي احدى تصريحات الحلبوسي ، راجع الرابط :

تحدث عن اول لقاء له مع سعد البزاز في عمان وكيف اراد البزاز اعطاء الحلبوسي الدرس الأول بالسياسة التي يريد له تطبيقها في العراق .



وتتركز اوليات هذا الدرس ، الذي قال الحلبوسي بأنه مسؤول عن كل كلمة فيه ، على ما قال له سعد البزاز بانه يسعى الى تخر يب العراق ، وإن قناته " الشر ......





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