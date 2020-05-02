حينما يتخلى الإعلامي عن رسالته - صادق إطيمش

#صادق_إطيمش مقابلة الشرقية مع رائد فهمي نموذجاًفي احدى تصريحات الحلبوسي ، راجع الرابط :
وتتركز اوليات هذا الدرس ، الذي قال الحلبوسي بأنه مسؤول عن كل كلمة فيه ، على ما قال له سعد البزاز بانه يسعى الى تخر يب العراق ، وإن قناته " الشر ......
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