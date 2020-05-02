2020/05/02 | 00:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” تصنيف الحكومة الألمانية لحزب الله “كمنظمة إرهابية” واعتبرته انحيازا صارخا لرواية الاحتلال الذي يمارس عدوانه وإرهابه المتواصل على الشعوب العربية.وصرح الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الأستاذ حازم قاسم قائلا ان تصنيف الحكومة الألمانية لحزب الله “كمنظمة إرهابية” يمثل انحيازًا صارخًا لرواية الاحتلال الذي يمارس عدوانه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حماس: تصنيف ألمانيا لحزب الله انحياز لرواية الاحتلال) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حماس: تصنيف ألمانيا لحزب الله انحياز لرواية الاحتلال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).