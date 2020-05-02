اول تعليق على الكابينة الوزارية.. بابليون: الكاظمي تجاهل المكون المسيحي

2020/05/02 | 00:58 - المصدر: السومرية نيوز

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اتهمت النائب عن كتلة بابليون بيداء خضر سلمان، السبت، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بتجاهل ممثلي المكون المسيحي وفرض مرشح ارضاء لجهات خارجية.

وقالت سلمان في حديث لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تجاهل ممثلي المكون المسيحي وفرض مرشحاً ارضاءً لجهات خارجية"، مبينة ان "الكاظمي يمنح الكتل الأخرى ما تريد".

واضافت سلمان ان "محاولة تهميش الاستحقاق الانتخابي للمكون المسيحي، هي اول خطوة للتساقط والتخبط لهذه الحكومة قبل التصويت عليها".

يذكر ان السومرية نيوز نشرت قبل قليل نقلا عن مصدر سياسي اسماء المرشحين للكابينة الوزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي

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