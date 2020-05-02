للمرة الأولى منذ اختفائه.. كيم يظهر علنا

2020/05/02 | 01:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إن زعيم الجارة الشمالية كيم جونغ أون المختفي عن الأنظار منذ نحو 20 يوما ظهر علنا للمرة الأولى منذ اختفائه.

وقالت وسائل إعلام كورية شمالة إن كيم حضر مراسم احتفال خاصة بالانتهاء من تشييد مصنع للأسمدة في مدينة سونتشون جنوبي مقاطعة بيونغان.

ولم توضح الوكالة أي تفاصيل بشأن الظروف التي أحاطت باختفائه خلال الفترة الماضية والتي تخللها انشغال العالم بمعرفة ظروفه الصحية ومن سيخلفه في حال غاب عن المشهد. وتزايدت التكهنات حول صحة زعيم كوريا الشمالية، منذ أن غاب عن الاحتفال بعيد ميلاد جده كيم إيل سونغ في 15 أبريل، وهو أحد أهم الاحتفالات في البلاد، بالرغم من أنه دائم الحضور في هذه المناسبات.

ولم تظهر صور له منذ ذلك الوقت، ولا حتى أثناء تجربة صواريخ كروز تم تنفيذها في 14 من الشهر الجاري، على غير العادة، حيث تنشر له صور في كل تجربة صاروخية، على موقع وكالة الأنباء الرسمية.

وقال الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه يعرف ما يجري مع كيم لكنه لا يستطيع مناقشة ذلك.

وأشار السناتور الأميركي ليندسي غراهام إلى اعتقاده بأن كيم إما "عاجز أو ميت".





وقال نائب في كوريا الجنوبية الجمعة إن هناك احتمال قد تصل صحته إلى نسبة 99 في المئة أن زعيم كوريا الشمالية كيم أون جونغ توفي وأن ترتيبات تجري للإعلان عن ذلك، وفق ما نقلت شبكة فوكس نيوز الأميركية.



وأفصح جي سيونغ، وهو منشق كوري شمالي ويوجد الآن في الجنوب، عن إبلاغه أن كيم توفي نهاية الأسبوع الماضي. وقال المدير العام لمكتب الأمن القومي التايواني تشيو كو-تشنغ إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "مريض" رافضا الإفصاح عن احتمال موته، وفق ما نقلت "ميرور" البريطانية.

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