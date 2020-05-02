2020/05/02 | 01:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

نفى البنك المركزي العراقي، الانباء التي تتحدث عن عمليات تداول لاعتمادات تجري لصالح مصارف لبنانية من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية.





وقال البنك المركزي في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، "يجري هذه الأيام تناقل اخبار وبيانات وأرقام غير دقيقة، عن عمليات تداول لاعتمادات تجري لصالح مصارف لبنانية، من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية".

وأضاف "يود البنك المركزي العراقي أن يؤكد بان جميع المبالغ المحولة هي تلبية لطلبات تخص أستيرادات لشركات عراقية، سبق وان اختارت المصرف الذي يفتح الاعتماد لغرض الاستيراد، علمًا ان المصرف لا يتقاضى جراء هذه العملية غير العمولة فقط".

واكد أن المبالغ تلك لا يتم تحويلها إلى لبنان، بل إلى البلد المصدر للبضاعة، وعبر البنك الفيدرالي الأمريكي، باعتبار ان التحويل بالدولار الأمريكي، ما يعني بان ليس هناك أي عملية دفع بالدولار نقداً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي ينفي الانباء التي تتحدث عن عمليات تداول لاعتمادات مصارف لبنانية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي ينفي الانباء التي تتحدث عن عمليات تداول لاعتمادات مصارف لبنانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).