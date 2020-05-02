2020/05/02 | 01:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اصدر البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، توضيحاً بشأن ما يتم تناقله عن تداول لاعتمادات تجري لصالح مصارف لبنانية.وذكر البنك في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه: “يجري هذه الأيام تناقل اخبار وبيانات وأرقام غير دقيقة، عن عمليات تداول لاعتمادات تجري لصالح مصارف لبنانية، من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية”.واضاف البيان: “ويود […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي العراقي يوضح حقيقة تداوله اعتمادات لصالح مصارف لبنانية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي العراقي يوضح حقيقة تداوله اعتمادات لصالح مصارف لبنانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).