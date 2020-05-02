كندا تحظر الأسلحة الهجومية بعد واقعة القتل العشوائي

2020/05/02 | 01:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إن بلاده بصدد حظر بيع الأسلحة الهجومية عسكرية الطابع في أعقاب حادث قتل جماعي بالرصاص وقع قبل أسبوعين وكان الأكثر دموية في البلاد.وقال ترودو في إيجاز صحفي يومي في أوتاوا “هذه الأسلحة مصممة لغرض واحد، غرض واحد فقط، قتل أكبر عدد ممكن من الناس في […]

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