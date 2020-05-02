البنك المركزي يصدر توضيحا بشأن تداول اعتمادات لمصارف لبنانية

2020/05/02 | 01:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر البنك المركزي، توضيحا بشأن الانباء التي تحدثت حول عمليات تداول لاعتمادات تجري لصالح مصارف لبنانية.

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