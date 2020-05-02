"تسببت بخلاف عائلي".. مستجدات دعوى رفعتها ميغان ماركل ضد صحيفة بريطانية

2020/05/02 | 01:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت ميغان ماركل، دوقة سا****، قضية ضد صحيفة شعبية بزعم انتهاك خصوصيتها، إلا أن المحكمة العليا في لندن أسقطت الجمعة جزءا من دعوى وقضت بأن الصحيفة لم تتصرف على نحو يخالف الأمانة.

وتقاضي ماركل، زوجة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث، دار "أسوشيتد نيوزبيبرز" بعد نشر مقالات في صحيفة "ميل أون صنداي" التابعة لها في العام الماضي تشمل مقتطفات من خطاب كانت قد أرسلته إلى والدها توماس ماركل.

وتدور القضية حول مقالات نشرتها صحيفة "ميل أون صنداي" في فبراير شباط 2019 بشأن خلاف بين ميغان ووالدها.

وفي جلسة النظر بالقضية الأسبوع الماضي، قال محامي الصحيفة إنه ينبغي إسقاط اتهام "ميل أون صنداي" بالتصرف بعدم أمانة وبأنها تسببت في خلاف عائلي، ونفذت مخططا يستهدف دوقة سا**** بنشر قصص "مهينة وكاذبة".

وقال القاضي مارك واربي في حكمه "أؤيد إسقاط جميع الاتهامات الثلاثة".

وأعلن هاري وميغان الأسبوع الماضي أنه "لن يكون لهما أي نوع من التعامل" مع أربع من أكبر الصحف الشعبية البريطانية ومنها "ديلي ميل"، واتهماها بأنها تقدم تغطية خاطئة وهجومية.

ويقول محامو ماركل إن نشر الخطاب الذي كتبته في أغسطس 2018 هو سوء استغلال لمعلومات شخصية وانتهاك لحقوق ملكيتها وطالبوا بتعويض.

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