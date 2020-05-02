البنك المركزي يصدر توضيحا بشأن تداول اعتمادات لمصارف لبنانية

2020/05/02 | 01:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغدادأصدر البنك المركزي، توضيحا بشأن الانباء التي تحدثت حول عمليات تداول لاعتمادات تجري لصالح مصارف لبنانية.وذكر بيان للبنك المركزي تلقته (بغداد اليوم)، انه "يجري في هذه الأيام تناقل اخبار وبيانات وأرقام غير دقيقة، حول عمليات تداول لاعتمادات تجري لصالح مصارف لبنانية، من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية. واوضح، ان "جميع المبالغ المحولة تأتي تلبية لطلبات تخص أستيرادات لشركات عراقية، سبق وان اختارت المصرف الذي يفتح الاعتماد لغرض الاستيراد"، مؤكدا ان "المصرف لا يتقاضى جراء هذه العملية غير العمولة فقط".وأكد البنك المركزي، أن "المبالغ تلك لا يتم تحويلها إلى لبنان، بل إلى البلد المصدر للبضاعة، وعبر البنك الفيدرالي الأمريكي، باعتبار ان التحويل بالدولار الأمريكي، ما يعني بان ليس هناك أية عملية دفع بالدولار نقداً".

بغداد اليوم _ دهوك

اعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن تسجيل حدوث هزة ارضية جنوب شرقي زاخو.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المراصد الزلزالية للهيئة العامة للانواء الجوية، سجلت حدوث هزة ارضية مساء اليوم الموافق 1/5/2020 في

بغداد اليوم - بغداد

دعت هيأة الاعلام والاتصالات، الجمعة، المؤسسات الإعلامية لعدم بث مواد مخالفة للذوق العام والالتزام بالحيادية والمهنية في نقل الوقائع التاريخية.

وقالت الهيأة في بيان، إنها "تدعو المؤسسات الإعلامية كافة الى الالتزام ب

بغداد اليوم _ بغداد

نشرت هيأة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، توقعاتها لحالة الطقس في البلاد، ليوم غد السبت.

وذكرت الهيأة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الطقس في المنطقة الشمالية يتوقع ان يكون غائما جزئيا ويكون غائما في

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