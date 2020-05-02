خلية الازمة بصلاح الدين لـ”العهد نيوز”:صفحات وهمية تثير الرعب بشأن كورونا بين الاهالي.. سنتخذ اجراءات بحقهم

2020/05/02 | 01:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين قال المتحدث باسم خلية الازمة في صلاح الدين جمال عكاب، اليوم السبت، هناك صفحات وهمية تثير الرعب بشأن اخبار كورونا وتزرع الخوف بين اهالي المحافظة.واكد عكاب في حديث لـ”العهد نيوز” انه، “بين الحين والاخر تظهر علينا صفحات وهمية هدفها زرع الرعب والخوف بين الناس ويتم مشاركتها من قبل بعض الصفحات […]

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