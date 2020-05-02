العيداني يعلق بشأن الإصابات الـ17 الجديدة بكورونا في البصرة

2020/05/02 | 01:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة علق محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم السبت، على الحالات الـ17 الجديدة المصابة بكورونا في المحافظة، في ما طمأن الرأي العام على الوضع الصحي في المحافظة.وقال العيداني، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه: “أُحب أن أُطمئن أهالي البصرة على الوضع الصحي في المحافظة، اذ بدأت اعداد الاصابات تتراجع”.ولفت إلى، أن […]

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