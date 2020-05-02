2020/05/02 | 01:50 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر يكشف للمربد الكابينة الوزارية للمكلف مصطفى الكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/02 | 01:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف للمربد الكابينة الوزارية للمكلف مصطفى الكاظمي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف للمربد الكابينة الوزارية للمكلف مصطفى الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).