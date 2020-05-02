خاص لـ”العهد نيوز”.. الحشد الشعبي يصد تعرضا لـ “داعش الارهابي” جنوب سامراء

2020/05/02 | 01:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين افاد مراسل “العهد نيوز” في صلاح الدين، اليوم السبت، عن تعرض داعشي على منطقة تل الذهب في صلاح الدين وقال مراسلنا ،”ان الحشد الشعبي صد تعرضا لداعش الارهابي في منطقة الاحباب “تل الذهب” التابعة لناحية يثرب جنوب سامراء في محافظة صلاح الدين واضاف ان اللواء 41 من الحشد الشعبي صد تعرض […]

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