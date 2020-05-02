الصحة العالمية: فيروس كورونا طبيعي وليس من صنع البشر

2020/05/02 | 01:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد أصله طبيعي، وليس من صنع البشر.

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