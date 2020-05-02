الجنوب مرةً أخرى

2020/05/02 | 02:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين القاصد لم تسخر امةٌ من أصلها وحضارتها ومنبع فكرها مثلما يفعل العراقيون في مسلسلاتهم وبرامجهم التلفزيونية ..فهم يسخرون من الجنوب (مسقط رأس الكون ) وملعب طفولة ابراهيم وآدم ، ومعلم الناس القراءة والكتابة ، فيه خط اول حرف ، ومنه تلميذ انشتاين وأول رئيس لجامعة بغداد (عبد الجبار عبد الله ) ومنه رأئد […]

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