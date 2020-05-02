3 مرشحين للداخلية والمالية شاغرة.. قائمة وزراء حكومة مصطفى الكاظمي

2020/05/02 | 03:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرقدم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، قائمة شبه نهائية بأعضاء كابينته إلى الكتل السياسية عقب جولة مفاوضات تمخضت عن انفراجة.

وتضمنت القائمة التي قدمها الكاظمي في ساعة متأخرة من ليل الجمعة 1 آيار/مايو أسماء مرشحين إلى 21 حقيبة وزارية لم تتضمن وزارة المالية التي دار حولها جدل شديد.

كما قدم الكاظمي السير الذاتية للمرشحين، على آمل عقد جلسة برلمانية خلال الأسبوع المقبل لمنحه الثقة، وفق ما رجحت أطراف سياسية.

وفيما يلي القائمة التي أكدتها مصادر مقربة من الكاظمي لـ"الترا عراق":

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والكاظمي مؤقت

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