استشهاد 7 مقاتلين بالحشد بصد هجومين لداعش جنوب صلاح الدين

2020/05/02 | 03:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد 7 قاتلين في الحشد الشعبي بصد هجومين لتنظيم داعش الارهابي في محافظة صلاح الدين.

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