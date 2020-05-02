الحشد الشعبي يصد عدة هجمات لداعش ومن محاور مختلفة في محيط سامراء

2020/05/02 | 03:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، السبت، ان قوات الحشد صدت عدة هجمات لداعش ومن محاور مختلفة في محيط سامراء.

وقالت مديرية اعلام الهيأة في تغريدة، انه "في هذه اللحظات قوات ⁧‫الحشد الشعبي‬⁩ تتصدى لعدة هجمات ومن محاور مختلفة في محيط سامراء، استهدفت النقاط الامنية".

واضافت ان "التعرضات مستمرة لغاية الان في قواطع مكيشيفة‬⁩ وتل الذهب‬⁩ ويثرب‬⁩ ومطيبيجة‬⁩ والدور‬⁩ في محيط ⁧‫سامراء‬⁩ المقدسة".

وبينت ان "ابطال ⁧‫الحشد الشعبي‬⁩ والقوات الامنية تستبسل في التصدي لهم وتكبدهم خسائر كبيرة في الارواح والمعدات".

بغداد اليوم - الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، تفجر عجلة مفخخة في قضاء الرطبة بالانبار.

وقالت المديرية في بيان، إن "مفارز المديرية تمكنت من تفجير عجلة مفخخة تحت السيطرة قبل وصولها إلى الهدف بعد ان لاذ من فيها با

بغداد اليوم - الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، القاء القبض على ثلاثة ارهابيين بينهم مسؤول نقل المواد النفطية لداعش في القائم بالانبار.

وقالت المديرية في بيان، ان "مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاو

بغداد اليوم- بغداد

نفى الخبير الامني، فاضل ابو رغيف، الجمعة (01 ايار 2020)، دخول خليفة ابو بكر البغداد إلى الاراضي العراقية.

وذكر ابو رغيف في تغريدة على منصة "تويتر"، أنه "لا صحة لدخول خليفة داعش الذي تولى عقب مقتل البغدادي، عبد

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