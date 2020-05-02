دراسة: السمنة والشيخوخة اسمان لمرض واحد

2020/05/02 | 04:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت دراسة جديدة أن السمنة نوع من الشيخوخة المبكرة، فهي شيء يهدد الصحة ويقصر العمر بنحو يماثل التقدم في السن وما يرتبط به من أمراض.

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