الحشد يعلن تفاصيل هجوم داعش على منطقتين في صلاح الدين: 11 شهيداً في حصيلة أولية

2020/05/02 | 04:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، استشهاد 11 مقاتلاً في مواجهات مع داعش اثر هجوم شنه الاخير على منطقتين في صلاح الدين.وذكرت مديرية اعلام الحشد في بيان لها، ان"الحشد الشعبي خاض مواجهات قوية ضد عصابات داعش في منطقتي بلد ومكيشيفة جنوب تكريت ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".واضاف، ان" قوات الحشد قتلت وجرحت عددا من الدواعش خلال صد التعرض وتجري الان عملية محاصرة مناطق التعرضات لتعقب عصابات داعش الإجرامي بعد وصول تعزيزات جوية وبرية لتأمين مناطق التعرض".واشار الى، ان" الحصيلة الأولية للمواجهات هي استشهاد 11 من مقاتلي الحشد وجرح آخرين تم اخلائهم إلى مستشفيات طبابة الحشد الميدانية لتلقي العلاج".وبين ان" فوج دجلة قدم 10 شهداء وجريحين في مكيشيفة ، فيما قدم اللواء ٤١ شهيد واحد في منطقة تل الذهب".

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