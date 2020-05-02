كورونا وصراع الحضارات - عبدالجواد سيد

2020/05/02 | 04:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجواد_سيد فى الوقت الذى تصورنا فيه، أن كورونا سوف يصل بنا إلى نهاية التاريخ ، تاريخ الصراع الإنسانى المرير، بما إنطوى عليه الفيروس من قسوة وموت ، وعمومية شملت كل الناس ، ويضعنا على أعتاب عصر جديد من التسامح والتعاون ، إذ به ، وعلى عكس كل التوقعات ، يضعنا على عتبة أخرى من عتبات صراع الحضارات الذى لايلين ، كانت آخر محطاته قبل يومين ، وبعد كثير من التجاذب والإتهامات المتبادلة بين أمريكا والصين، إنحازت خلالها ر ......





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