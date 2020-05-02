رمضان ومعركة الشهيدين.. - حسن أحراث

2020/05/02 | 04:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث مباشرة بعد صدور الأحكام في حق مجموعة مراكش (1984) منتصف ليلة 25 ماي، تواصلت النقاشات لما يزيد عن شهر بشأن الأوضاع الكارثية بسجن بولمهارز بمراكش.



وقد عرفت هذه النقاشات المد والجزر، وحتى بعض العواصف.



وفي الأخير، حسم الأمر بالنسبة لعشرة (10) مناضلين (مصطفى بلهواري وبوبكر الدريدي والحبيب لقدور وعبد الرحيم سايف والطاهر الدريدي ونورالدين جوهاري وكمال سقيتي والحسين باري وأحمد البوزياني وحسن أحراث)، وقررو ......





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