لمصلحة من الضجة الإعلامية المفتعلة في زمن تلاحمنا الوطني ضد كورونا؟ - محمد إنفي

2020/05/02 | 04:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_إنفي لا يمكن للمواطن المغربي- خاصة الذي لا تستهويه الفرقعات الإعلامية، ولا يغويه استسهال المواقف والأحكام المسبقة، ولا تخدعه المزايدات السياسية وغير السياسية، ولا ينساق وراء العواطف أو مع الموجة؛ وإنما يُحكِّم عقله اعتمادا على الحجية والبرهان والفرضيات المنطقية، قبل أن يصدر حكما أو يساير رأيا – لا يمكن لمن بهذه الصفات (وشخصيا، لا أزعمها لنفسي) أن لا يطرح سؤال دوافع وأهداف هذه الضجة الإعلامية التي شغلت ......





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