بالفيديو.. هجوم عنيف لداعش على قوات من الحشد وأنباء عن عشرات القتلى والجرحى

2020/05/02 | 05:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 10 من عناصر الحشد العشائري العراقي، على الأقل، بحسب بيان للحشد الشعبي، وأصيب آخرون في هجوم نفذه تنظيم داعش، الجمعة، على مراكز انتشار الحشد في منطقة مكيشيفة، في محافظة صلاح الدين شمال غرب العراق.وحصل موقع "الحرة" على مقاطع فيديو للاشتباكات وتبادل إطلاق النار بين بين الجانبين.

Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can

download this video to view it offline.

تنزيل

تضاربت الأنباء بشأن عدد القتلى والجرحى في صفوف قوات الحشدويظهر الفيديو هذا لقطات من الساعات الأولى للهجوم.

بالفيديو..



هجوم عنيف لداعش على قوات من الحشدوقالت مصادر أمنية لموقع "الحرة" إن طيران الجيش العراقي اشترك في تعقب عناصر تنظيم داعش بعد الهجوم الذي شنوه على مقاتلي الحشد.

وقالت هيئة الحشد الشعبي إن حصيلة القتلى هم 9 من الحشد العشائري وواحد من قوات الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، لكن صحفيين عراقيين قالوا إن "التنظيم استهدف قوات الحشد في وقت إعداد طعام "السحور" مؤكدين إن حصيلة القتلى وصلت إلى 51 قتيلا وجريحا.

حتى اللحظة، نحو 31 شهيداً، وأكثر من 20 جريحاً، بتعرّض داعشي إرهابي على أبنائنا من قوات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي في...Posted by ‎علي وجيه‎ on Friday, May 1, 2020وقال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم لموقع "الحرة"، إن الهجوم استهدف فوج دجلة للحشد العشائري، مضيفا أن "الهجوم كان مباغتاً وسريعاً على سرايا عشائرية منتشرة لتأمين الحماية للمنطقة".

وقال قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن محسن حاتم إن "القوات الأمنية والحشد الشعبي تطوق منطقة مكيشيفة جنوب تكريت وتلاحق بقايا عصابات داعش الإرهابية".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام داعش بـ"إحراق" ستة من ضحايا الهجوم بعد وضعهم في "كرفان" وإشعال النار فيه، لكن "الحرة" لم تتمكن حتى الآن من تأكيد الخبر.

ومكيشيفة هي قرية عراقية تقع على مسافة 130 إلى الشمال من بغداد، وعلى مسافة 40 كم جنوبي تكريت على الطريق الرابطة بينها وبين سامراء.

وعاد تنظيم داعش لشن هجمات مختلفة في بعض مناطق العراق مستغلا أزمة كورونا المستجد، فيما عادت طائرات التحالف الدولي إلى شن هجمات تستهدف تجمعات عناصره وخاصة في المناطق الواقعة بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.

وقبل يومين، استهدف طيران قوات التحالف الدولي مجموعة أنفاق يستخدمها مقاتلو داعش بين محافظتي صلاح الدين وديالى، وقتل نحو عشرة من مقاتلي التنظيم.

وتشهد المناطق المشتركة بين محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك تواجدا لتنظيم داعش ونشاطا لخلاياه وخاصة بين القرى الخالية من السكان، والمناطق الجبلية الوعرة التي تكثر في هذه المناطق.

والاثنين، أعلنت القوات الأمنية العراقية اعتقال "مسؤول الاعدامات في تنظيم داعش"، بينما نفذ التنظيم قبل أيام عملية تفجير استهدفت مقر مديرية الاستخبارات في كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. هجوم عنيف لداعش على قوات من الحشد وأنباء عن عشرات القتلى والجرحى) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. هجوم عنيف لداعش على قوات من الحشد وأنباء عن عشرات القتلى والجرحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).