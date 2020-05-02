هيئة الحشد الشعبي تصدر بيانا حول الاعتداء الاجرامي لداعش

2020/05/02 | 06:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _سامراء أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، بيانا حول الاعتداء الإرهابي لداعش على عدد من النقاط الأمنية في محافظة سامراء والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من القوات الأمنية والحشد الشعبي.جاء في البيان الذي تلقته وكالة أين نيوز، "الحشد الشعبي يخوض مواجهات قوية ضد عصابات داعش في منطقتي بلد ومكيشيفة جنوب تكريت ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.وأوضحت، قوات الحشد قتلت وجرحت عدد من الدواعش خلال صد التعرض وتجري الان عملية محاصرة مناطق التعرضات لتعقب عصابات داعش الإجرامي بعد وصول تعزيزات جوية وبرية لتأمين مناطق التعرض.وذكرت، "الحصيلة الأولية استشهاد ١٠ من مقاتلي الحشد وجرح آخرين تم اخلائهم إلى مستشفيات طبابة الحشد الميدانية لتلقي العلاج" .واختتمت، "قدم فوج دجلة ٩ شهداء وجريحين في مكيشيفة ، فيما قدم اللواء ٤١ شهيد واحد في منطقة تل الذهب" .

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