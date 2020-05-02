بالفيديو.. متظاهروا ساحة الحبوبي يستنكرون الاعتداء الاجرامي على القوات الأمنية

2020/05/02 | 06:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ذي قار قام متظاهروا ساحة الحبوبي فجر اليوم السبت باستنكار الهجوم الاجرامي لارهابيي داعش على عدد من النقاط الأمنية للقوات الامنية والحشد الشعبي والذي ادى إلى استشهاد وجرح العشرات من الجنود.حيث قام المتظاهرين في عدد من الساحات بالخروج بمسيرات مستنكرة ذلك الاعتداء وقام المتظاهرين في ساحة الحبوبي برفع اليد للدعاء لنصرة القوات المرابطة هناك.

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