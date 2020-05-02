شاهد .. تعرض قطعات الحشد الشعبي في العراق لهجوم داعش

2020/05/02 | 07:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت القوات العراقية والحشد الشعبي في العراق الى هجوم عنيف من قبل جماعة "داعش" الوهابية في منطقتي بلد ومكيشيفة بصلاح الدين....

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