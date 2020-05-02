2020/05/02 | 07:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطوة "تاريخية" يتخذها السودان بتجريم ختان الإناث

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