دروس رمضانية قرآنية في سورة الأعراف. - عباس علي العلي

2020/05/02 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي من يقرأ هذه الصورة بعمق قصدي وتدبر عقلي يجد أن هذه السورة بكل ما تحتوي من أحكام تتمحور حول قضيتين مهمتين، الأولى أنها تتكلم تحديدا عن القرى وأهلها من الذين أرسل الله لهم رسل منهم برسالات أراد الله من خلالها الهداية والحياة الكريمة، فأبتدأ أولا وتسلسلا من قصة أبينا آدم ع السلام وإبليس ليشرح للناس العوامل النفسية التي مورست من أجل أبعاد آدم وبنيه عن رحمة الله (وَلَقَدۡ-;- خَلَقۡ-;-نَٰ-;-كُم ......





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