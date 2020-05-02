11 ضحية وجريحان من الحشد بهجمات لداعش جنوب تكريت

2020/05/02 | 07:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/افادت مصادر امنية ومحلية بتعرض قطعات الحشد الشعبي فجر اليوم السبت لهجمات متعددة من تنظيم داعش في مناطق جنوب مدينة تكريت العاصمة المحلية لمحافظة صلاح الدين اسفرت عن مقتل 11واصابة عنصرين في الحشد الشعبي.

وقال قائممقام سامراء جنوب شرقي صلاح الدين محمود خلف السامرائي لشفق نيوز" ان تنظيم داعش من 4 محاور "تل الذهب وناحية مكيشيفة واطراف الدور وشرق سامراء" , اسفرت الهجمات عن مقتل 11 عنصرا من لواء دجلة - الحشد الشعبي واصابة 2 اخرين.

واضاف السامرائي" ان قوات الامن والحشد تصدت للهجمات واوقعت في صفوف الدواعش لم تتضح حصيلتها النهائية حتى الان "

وتشهد مناطق جنوب شرقي صلاح الدين هجمات وحوادث امنية مستمرة لوجود اوكار ومعاقل لتنظيم داعش مستغلة الطبيعة الجغرافية الوعرة والمساحات الشاسعة التي تشهد فراغ امني ونقصا في القطعات الامنية.

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