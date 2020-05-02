القبض على مغتصب فتاة قاصر في البصرة

2020/05/02 | 08:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت السلطات الامنية في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق يوم السبت عن القاء القبض على مغتصب فتاة قاصر.

وقالت الشرطة في بيان اليوم ان عاصر قسم شرطة الدير في محافظة البصرة تمكنوا من القبض على متهم مطلوب قضائياً وفق المادة 393 من قانون العقوبات العراقي لارتكابه جريمة اغتصاب فتاة قاصر وذلك من خلال تنفيذ امر قبض قضائي، ونوه البيان الى انه تمت احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل.

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