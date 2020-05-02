الكنيسة الروسية تعدل عن نصب فسيفساء لبوتين في كاتدرائية قرب موسكو

2020/05/02 | 08:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدلت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية عن نصب جدارية تصور الرئيس فلاديمير بوتين في كاتدرائية قيد البناء قرب موسكو.وقال الأسقف ستيفان المكلف الإشراف على هذه الكاتدرائية الجاري بناؤها إنه “عملا بتمنيات رئيس الدولة، قررت اللجنة الفنية عدم نصب” الفسيفساء.وكان من المقرر أن تتضمن الكنيسة التي ستخصص للقوات المسلحة فسيفساء عليها وجه بوتين ووجه وزير الدفاع […]

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