روبوت يستقبل المرضى في فندق ياباني لتقديم الدعم والتشجيع

2020/05/02 | 08:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعان فندق في طوكيو بروبوت لاستقبال المرضى المصابين بأعراض طفيفة، لتوفير الدعم والتشجيع والتحذير والتوبيخ أحيانا.من بين الرسائل التي يكررها الروبوت “بيبر” على المرضى الذين ينتظرون انتهاء حجرهم في الفندق، “لا يمكنك محاربة فيروس كورونا من دون أكل.الرجاء تناول طعامك لتتعافى”.وتتعاون السلطات المحلية مع فنادق لتأمين غرف لمصابين بالفيروس مع أعراض طفيفة […]

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