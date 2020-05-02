زعيم كوريا الشمالية يستأنف نشاطه وترامب يرفض التعليق

2020/05/02 | 08:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم السبت (بالتوقيت المحلي) إن زعيم البلاد كيم جونج أون حضر مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونجيانج وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ الحادي عشر من أبريل نيسان.

وثارت تكهنات بشأن صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات الذكرى السنوية لميلاد مؤسس البلاد وجده كيم إيل سونج في 15 أبريل نيسان وهو يوم عطلة رسمية في كوريا الشمالية وعادة ما يشهد زيارة كيم لضريح جده.

وامتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عن التعليق على تقرير لوكالة أنباء كوريا الشمالية الحكومية يشير إلى ظهور علني لزعيم البلاد كيم جونج أون لأول مرة منذ 11 أبريل نيسان.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ”أفضل عدم التعليق على ذلك...



سيكون لدينا ما نقوله عن ذلك في الوقت المناسب“.

وثارت تكهنات بشأن صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات الذكرى السنوية لميلاد مؤسس البلاد وجده كيم إيل سونج في 15 أبريل نيسان.

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