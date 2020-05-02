2020/05/02 | 08:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي ، حسن الكعبي، محاور مهمة في مشاورات تشكيل الحكومة"....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يكشف محاور مهمة عن كابينة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يكشف محاور مهمة عن كابينة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).