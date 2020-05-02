الحشد لـ “العهد نيوز”: الدواعش تكبدوا خسائر كبيرة بالارواح والمعدات في محيط سامراء

2020/05/02 | 08:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص اعلن مصدر امني في الحشد الشعبي، السبت، عن منتسبي الحشد كبدوا الدواعش خسائر كبيرة في الارواح والمعدات.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، ان “افراد عصابات داعش الارهابي تسللوا عبر السير على الاقدام لمسافات طويلة الى محيط سامراء، في قواطع مكيشيفة وتل الذهب ويثرب ومطيبيجة والدور”.واضاف، ان “قوات الحشد الشعبي وباقي […]

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