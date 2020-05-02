كنا: الكاظمي سيقدم كابينته بعد غد دون اغلب الوزارات السيادية

2020/05/02 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، الجمعة، انعقاد مجلس النواب يوم الاثنين المقبل للتصويت على حكومة مصطفى الكاظمي، مبينا ان الكابينة ستمون دون اغلب الوزارات السيادية لعد الاتفاق حولها.وقال كنا في تصريح لـ/المعلومة/ ان “يوم غد الاحد او بعد غد الاثنين سيشهدان انعقاد جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي”.[…]

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