مارسيلو يرد على خبر انتقاله الى يوفنتوس

2020/05/02 | 08:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد، من شائعات مغادرته النادي وارتباط اسمه كثيرا بالرحيل

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