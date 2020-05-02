دراسة: الشمس نائمة منذ 9 آلاف عام

2020/05/02 | 08:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة أن الشمس، رغم أنها أهم مصدر للطاقة من أجل الحياة على الأرض

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