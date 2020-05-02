فرنسيون يحافظون على تقليد إهداء الزهور بعيد العمال وسط إغلاق كورونا

2020/05/02 | 08:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيا فرنسيون، تقليد إهداء زهور الزنبق خلال عيد العمال على الرغم من الإغلاق المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.واستغل البعض خاصية نقل طلبات دون اتصال أمام أبواب منازل الزبائن بعد دفع مقابلها عبر الإنترنت.وتقول باسكالين ديكوننك، وهي مالكة متجر لبيع الزهور: “تلقينا هذا العام عدة طلبات لزهور الجنائز وسط إغلاق معظم متاجر […]

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