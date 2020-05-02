جانيت لم تعد مجنونة - نبيل عودة

2020/05/02 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة من الأدب الساخر: نبيل عودةفي فجر أحد الأيام سمعنا حركة سيارات قرب منزلنا، شاهدنا جارة لنا تخرج راكضة لتعانق امرأة تنزل من احدى السيارات، ولولا شعرها المجدل الطويل لما عرفنا انها ابنه حارتنا جانيت، التي أدخلت مشفى للأمراض العقلية قبل سنوات وكدنا ننساها.



جمالها لم يتغير، تعانقت الأختان.



كانت الحارة تبصبص من وراء الشبابيك ومن البلاكين على هذا اللقاء الذي لم يتوقعه أحد.



ترى هل عادت جانيت الى وعيه ......





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