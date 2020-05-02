لننتصر للطبقة العاملة وعموم الكادحين وننتصر معهم - حزب اليسار الشيوعي العراقي

2020/05/02 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حزب_اليسار_الشيوعي_العراقي الأول من أيارلننتصر للطبقة العاملة وعموم الكادحين وننتصر معهمهذا اليوم من كل عام يعيد إلى الأذهان التضحيات العظيمة التي قدّمها عمّالُ العالم من أجل أنْ يجعلوا حياة الشغيلة أفضلَ وأرقى وأكثرَ إنسانية.



ولا نضيف جديداً حين نقول إنّ العالم بأجمعه يحتفل اليوم بهذا النصر الذي حققته الطبقة العاملة بدمائها وعرقها وجوعها وتشريدها.لنردد معا هذا الهتاف أولاً:لا للحروب ......





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