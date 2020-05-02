ليذكر شعب اسرائيل محمد كسبة - جدعون ليفي

2020/05/02 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جدعون_ليفي قائد اللواء الذي قتل شاب رشق سيارته بحجر اثناء هربه ليس فقط لم يتم تقديمه للمحاكمة أو تسريحه من الجيش، بل اختير لتمثيل الجيش في احتفالات يوم الذكرىلم تتحرك أي عضلة في وجهه عندما قرأ وهو في السيارة النص الذي امامه.



شعب اسرائيل سيذكر.



قميص ابيض ناصع، ربطة عنق وبيريه خضراء، الزي المميز للجيش الاسرائيلي.



عضلة لم تتحرك في وجهه ايضا عندما قرأ: "كل من قتل في البلاد وفي الخارج على أيدي الق ......





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