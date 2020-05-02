 وزير سابق: مطالبة الاقليم بمبالغ ديون من بغداد هدفها الابتزاز السياسي

2020/05/02 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر النائب والوزير السابق وائل عبد اللطيف، السبت، مطالب الوفد الكردي بمبالغ مالية طائلة كديون سابقة من بغداد غير حقيقية وتهدف الى الابتزاز السياسي.وقال عبد اللطيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “إقليم كردستان وضع العراق بحرج اقتصادي شديد بسبب تصديره 25% من النفط العراقي دون ادخالها في موازنة الدولة العراقية”.واضاف ان “الحديث […]

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