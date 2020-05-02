كندا تتبنى حظر الأسلحة الهجومية بعد أسوأ عملية إطلاق نار شهدتها البلاد

2020/05/02 | 09:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حظراً فوريّاً للأسلحة الهجوميّة، بعد أقلّ من أسبوعين على أسوأ عمليّة إطلاق نار شهدتها كندا وأودت بحياة 22 شخصاً الشهر الماضي.وقال ترودو في مؤتمره الصحفي اليومي “صُمّمت هذه الأسلحة لغرض واحد فقط، هو قتل أكبر عدد من الناس في أقصر فترة زمنيّة ممكنة”، مشدّداً على أنّ هذه الأسلحة […]

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