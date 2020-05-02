 خبير: لا يمكن الغاء اي امر للتعيين او العقود دون قانون

2020/05/02 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، عدم امكانية الغاء اي عقد او تعيين حكومي الا بقانون نيابي، مبينا ان طرد اي موظف يعرض الجهات المختصة الى محاكم العمل.وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التعيين بامر اداري صادر وفق قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ في المواد ٣ و٤ و٧ و٨ و٩ منه […]

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