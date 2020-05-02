الحشد الشعبي يعلن تفاصيل الهجمات “الداعشية” جنوب تكريت

2020/05/02 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن مقتل واصابة عدد من “الدواعش” بصد تعرض كبير في منطقتي بلد ومكيشيفة جنوب تكريت، كما قدم الحشد 10 شهداء وإصابة آخرين في اشتباكات حصلت بين الطرفين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “ الحشد الشعبي خاض مواجهات قوية ضد عصابات داعش في منطقتي بلد […]

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