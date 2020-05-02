عشائر العراق تهاجم مسلسلٍ على قناة سعودية

2020/05/02 | 09:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت عشائر محافظة ميسان جنوبي العراق بعرضِ مسلسلٍ على قناةٍ سعودية يُعطي صورةً سَلْبية عن جنوب العراق....

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