فيسبوك تتيح خاصية لنقل الصور إلى جوجل

2020/05/02 | 09:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة فيسبوك، عن إتاحة أداتها الخاصة بالسماح للمستخدمين بنقل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى خدمة الصور التابعة لجوجل Google Photos، في المزيد من الدول.ويمكن الوصول إلى الأداة، التي أصبحت الآن متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا، من خلال الذهاب إلى إعدادات فيسبوك، ثم النقر على تبويب (معلوماتك على فيسبوك) Your Facebook Information، […]

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